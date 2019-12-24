شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم علماءها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة فى عيد العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، 90 عالمًا ومفكرًا من أبنائها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة لعامي 2017 و 2018 فى عيد العلم السادس عشر، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات عيد العلم السادس عشر بدخول بموكب مجلس الجامعة لقاعة الاحتفالات الكبرى، وعزف السلام الجمهورى، ثم تلاوة القران الكريم للقاريء الشيخ محمود الخشت، عميد القراء، ثم كلمة المكرمين الحاصلين على جوائز الدولة والتي ألقاها الدكتور مفيد شهاب الحاصل علي جائزة النيل، تلاها كلمة للدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته، وبعدها تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة والمكرمين، لتبدأ مراسم تكريم 90 مفكرًا وعالمًا وباحثًا بمنحهم الدروع وشهادات التقدير.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إن الجامعة نجحت بالأرقام والوقائع والشهادات الدولية الموثقة والمؤشرات العالمية الثابتة في تحقيق أهداف استراتيجيتها في مختلف المجالات التي طرحتها، ومنهاج العمل الذي حددته وفق برامج زمنية وفي إطار رؤية شاملة تتوافق مع معايير جامعات الجيل الثالث ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا غير مسبوق في مجال التصنيفات العالمية، واحتلت موقع الصدارة ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات مئوية في أكثر التصنيفات، وتقدمت في بعض التصنيفات سبعة أضعاف. وجاءت أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 8 تصنيفات دولية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة دعمت وطورت منظومة البحث العلمي خلال عام 2019، من خلال العديد من الإجراءات، أهمها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية، والعمل على تحويل المجلات العلمية بالكليات إلى مجلات دولية، وانشاء منصة للنشر الدولي ولتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية، وتوفير أحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، بالإضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجالات الابتكارية مثل جائزة لأفضل 3 كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 3 أقسام علمية.

وتابع الدكتور الخشت، أن الجامعة نشرت 4038 بحثًا علميًا في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا بزيادة 3.43%، وحصلت على 25.9% من اجمالي جوائز الدولة في عيد العلم 2019، و20% من انتاج مصر في البحث العلمي المنشور عالميًا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، رسالة إلى علماء وباحثي جامعة القاهرة المكرمين، أكد فيها أن التحديات التي تواجه التعليم تحتاج إلى جهود مخلصة من التخطيط لمواجهة الصعوبات والتحولات الهائلة والتي تستلزم منهم النهوض من أجل مواصلة أبحاثهم العلمية في اتجاه وضع معالم للطريق، وقال شعارنا الذي يضيء لنا هذا الطريق نحو المستقبل هو طريقنا العلم وغايتنا النجوم.

واستعرض الدكتور الخشت، نجاح الجامعة في تطوير منظومة العملية التعليمية، من خلال استحداث وتطوير 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية، للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، منها 201 برنامج ولائحة تم استحداثها بنظام الساعات المعتمدة ونظام التعليم الالكتروني المدمج، وتطوير 79 لائحة وبرنامجًا وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الوطن للمساهمة في مواجهة التحديات القومية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.

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وأشار إلى أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، التي شملت أنظمة الدراسة وإعداد الخريجين وفقًا لسوق العمل المصرية والعربية والدولية، وإطلاق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال ورقيا والكترونيا، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصري"، فضلا عن تطيبق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة، وتطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية. علاوة على تطوير كليات الدراسات الافريقية والإحصاء والحسابات والذكاء الاصطناعي، وإدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة في مصر، وتطبيق نظام بولونيا في الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المكرمين، عشت افضل ايام عمري في هذه الجامعة، وأنحني احترامًا لها، واكد فضل الجامعة عليه وعلى مصر فلولاها ما كان لمصر قادة ولا عظماء في مختلف المجالات، ولا امتد العلم وانتشر في ربوع مصر.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب، أن هذا التكريم هو جائزة اضافية هامة إضافة للجوائز التي حصل عليها المكرمون، موجها الشكر لجامعة القاهرة احتراما واجلالا وتقديرا لها، ولأساتذتها الأجلاء الذين تحملوا عبء التدريس، وتمكنوا من التفوق في مختلف التخصصات سواء من حصل على جوائز الدولة او الجامعة خلال عامي 2017 و 2018، وهم مدينون للجامعة، ويعملون دوما لرفعة جامعتهم ووطنهم.

وأكد شهاب، إن كل الجامعات التي قامت بعد جامعة القاهرة نبتت من رحمها كفروع لها، كما أنه بفضلها تم إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة في كل ربوع مصر، ووجه الدكتور مفيد شهاب، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت لاتاحة الفرصة له لإلقاء كلمة نيابة عن المكرمين،

وأكد شهاب، على ضرورة تواصل الأجيال، الذي يمثل أساس أي أمة، لأن كل جيل لابد أن يعطي خبراته للجيل الذي يليه للإستفادة منها، مخاطبًا الشباب بأنهم مستقبل مصر وطموحها وأملها، وانه لا خير فيهم اذا نسوا فضل من سبقوهم واعطوهم الخبرة وعلموهم، مؤكدًا أن جيل الوسط والكبار مسؤول عن رعاية الشباب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاحتفال بعلماء الجامعة وباحثيها في عيد العلم الذي تنظمه الجامعة، يأتي ترسيخًا لقيمة العلم والعلماء وتتويجًا للفعاليات والأنشطة التي نظمتها الجامعة في عام العلم والتعليم في مصر، مؤكدًا أن التكريم كقيمة وثقافة وسلوك هو لمسة وفاء، ودعوة صادقة للمجتمع الجامعي لاستمرار العطاء.

وأوضح الدكتور سامي صادق، دور جامعة القاهرة برئاسة د. محمد عثمان الخشت، في المشاركة في مختلف المبادرات والحملات القومية بمختلف المجالات، مثل مبادرة حياة كريمة، وصنايعية مصر، و 100 مليون صحة، و 1000 قائد افريقي، كما استعرض المبادرات والقوافب الطبية والخدمية التي أطلقتها الجامعة لتحقيق دور متميز لجامعة عريقة متميزة، تؤدي دورها المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه قطاعات المجتمع المصري المختلفة.