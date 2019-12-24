شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمود التهامى يبدأ وصلته بالليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، وصلته بالليلة الكبيرة لمولد الحسين ذكرى استقرار الرأس، وسط تواجد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية والمحتفلين بالليلة الكبيرة للمولد، وتستمر وصلة التهامى حتى الساعات الاولى من صباح غدا الأربعاء، وسط تواجد الآلاف من اتباع الصوفية، حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد مولانا الامام الحسين.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.

ونصب اتباع الطرق الصوفية خيام الخدمات فى الأزقة والحارات الملاصقة للمسجد ،وتقديم الطعام للزوار ،حيث يتم نحر الذبائح واقامة الموائد خدمة للزائرين ،وسط انتشار بائعى الحلوى ،كما تزين مسجد الامام الحسين بالأنوار، وأقامت المشيخة العامة للطرق الصوفية سرادق كبير بجانب المسجد تقام فيه الفعاليات الدينية، بالإضافة لسرادق للطريقة الصديقية الشاذلية وشيخها الدكتور على جمعة ،عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، كما أقامت روضة النعيم لشيخها الحبيب على الجفرى سرادق كبير بجوار المسجد يعقد فيه حلقات العلم.

