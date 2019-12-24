كنيسة القديسين بالزمالك تتزين بأشجار الكريسماس والأنوار قبل صلاة عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت كنيسة القديسين "الكنبسة الأنجليكانية الأسقفية" بالزمالك غرب القاهرة، بالاضواء وأشجار الكريسماس، لاستقبال المصليين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما استعد فريق الترانيم بأداء بعض الترانيم قبل بدء الصلاة، وتزينت مداخل الكنيسة بالأعلام المصرية، كما شهدت تكثيف أمنى ، وتفتيش للمترددين على الكنيسة من خلال بوابة الكشف عن المعادن والشرطة النسائية، كما التقط المترددين صور تذكارية بساحة الكنيسة وأمام الأنوار التى رسمت الصليب . ويصلى قداس عيد الميلاد المجيد فى كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية. وقبل ساعات من القداس، تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد. فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات. Advertisements

يصلي قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية. قبل ساعات من القداس، تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد. فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

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