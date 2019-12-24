شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مطرانية الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطرانية الأقباط الكاثوليك بالجيزة مساء اليوم الثلاثاء لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث كان فى إستقباله الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك.

وأشاد محافظ الجيزة خلال كلمته بروح المحبة والألفة التى يتمتع بها الشعب المصري والتي تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض في المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات.

من جانبه أشار الأنبا توماس عدلى عن مدى سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر المطرانية وعن حجم الود الذى يلقاه طوال أيام العيد من مختلف طوائف الشعب .

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والإستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، والاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون البيئة والمرأة ، والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ،واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة ،والساده منتصر رياض وإيهاب منصور أعضاء مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف وإدارة المنطقة الأزهرية بالمحافظ.

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