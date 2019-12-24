شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مطرانية الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد محافظ الجيزة خلال كلمته بروح المحبة والألفة التى يتمتع بها الشعب المصري والتي تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض في المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات.
من جانبه أشار الأنبا توماس عدلى عن مدى سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر المطرانية وعن حجم الود الذى يلقاه طوال أيام العيد من مختلف طوائف الشعب .
رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والإستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، والاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون البيئة والمرأة ، والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ،واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة ،والساده منتصر رياض وإيهاب منصور أعضاء مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف وإدارة المنطقة الأزهرية بالمحافظ.
يصلي قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.
قبل ساعات من القداس، تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.
فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.
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