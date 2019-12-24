شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مرورى وسط توافد الآلاف لحضور الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اغلقت الإدارة العامة للمرور شارع الأزهر فى الاتجاهين نظرا لتوافد الآلاف على مسجد الحسين للمشاركة بالليلة الكبيرة لذكرى استقرار الرأس، والتى بدأت الثلاثاء الماضى، فيما انتشر رجال الامن لتأمين الاحتفالات بانتشار سيارات الاسعاف والمطافى وسيارات الادارة العامة للمرور، وتقوم إدارة المرور فتح الطريق كل فترة لسحب الكثافات المرورية التى أثرت على طريق صلاح سالم.

كما انتشر بائعى الحلويات فى جميع الشوارع المؤدية لمسجد الحسين، وقدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام للزائرين وتقديم المشروبات الساخنة لمواجهة برودة الطقس، كما حضر الداعية الكبير الحبيب بن على الجفرى فى خدمة روضة النعيم لاحياء الليلة الكبيرة.

ونصب اتباع الطرق الصوفية خيام الخدمات فى الأزقة والحارات الملاصقة للمسجد، وتقديم الطعام للزوار، حيث يتم نحر الذبائح وإقامة الموائد خدمة للزائرين، وسط انتشار بائعى الحلوى، كما تزين مسجد الامام الحسين بالأنوار، وأقامت المشيخة العامة للطرق الصوفية سرادق كبير بجانب المسجد تقام فيه الفعاليات الدينية، بالإضافة لسرادق للطريقة الصديقية الشاذلية وشيخها الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، كما أقامت روضة النعيم لشيخها الحبيب على الجفرى سرادق كبير بجوار المسجد يعقد فيه حلقات العلم.

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