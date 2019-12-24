شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس كاتدرائية الكاثوليك تعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر لتعلن بدء صلوات القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد الذى يترأسه الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، بحضور المطارنة والكهنة والشمامسة، حيث يخرج البطريرك من مقره محاطًا بالكشافة الكنسية ثم زفة عيد الميلاد المجيد وصولًا إلى مذبح الكاتدرائية لتبدأ صلوات قداس العيد من بين وفود المهنئين وصل موسى مصطفى مصطفى المرشح الرئاسي السابق وعدد من نواب دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة. ويصلى قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية. وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد. Advertisements فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات فى محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات. فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

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