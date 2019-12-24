تنفيذا لقرار النيابة.. استخراج 74 قطعة أثرية بميت رهينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث الآثار بالجيزة أعمال استخراج الكتل الأثرية الموجودة بمكان حفر صراف تمويني بقطعة أرض تمتد إلى معبد الإله "بتاح" بمنطقة ميت رهينة في مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

ونجحت القوات تنسيقا مع وزارة الآثار في استخراج 74 قطعة أثرية حتى الآن؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة باستكمال الحفر ونقل الكتل الأثرية إلى حديقة ميت رهينة.

وعاينت شرطة السياحة والآثار، وقوة من مباحث مركز البدرشين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام 24 قطعة أثرية، عبارة عن 19 لوحة أثرية و5 كتل حجرية.

وفي وقت سابق أفادت معاينة مفتشي آثار ميت رهينة بأن الـ24 قطعة التي عثر عليها سابقا تعد كشفا أثريا ترجع إلى العصر الفرعوني، وأن الأرض المشار إليها امتداد إلى معبد الإله بتاح الذي أنشأه الملك رمسيس الثاني.