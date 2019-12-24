ممثل 57 شركة يطالب وزير السياحة والآثار بحل أزمتها في موسم العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعت الشركات السياحة الممنوعة من تنظيم رحلات العمرة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بسرعة حل أزمتها الخاصة بعدم تمكنها من التسجيل في البوابة الإلكترونية للعمرة، ما أدى إلى منعهم من تنظيم رحلات العمرة الموسم الحالي 1441 هـ.

وبدأ يوم 17 نوفمبر الماضي، التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية، التي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة خلال يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.

كما انطلقت رحلات العمرة يوم 25 نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المواطنين المصريين الذين دخلوا الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، حسب الاحصائيات الرسمية 85,808 معتمرًا، لتحل مصر في المرتبة الخامسة في عدد المعتمرين عالميا.

وأعلن أسامة يوسف، المحاسب القانوني للشركات، تقديم مذكرة الى مجلس الوزراء تضمن حجم الخسائر المالية التي ستتعرض لها الشركان والتي تتجاوز 35 مليون جنيه، نتيجة عدم التسجيل وتفعيل اشتراك عضوية أتحاد الطيران الدولي "الآياتا".

Advertisements

وأضاف يوسف، لمصراوي، أنه تم تقديم التماس لعدد كبير من الشركات ولم يتم الر حتى الآن، ونطالب بفتح التوثيق لهذه الشركات المتوقفة عن العمل في الموسم بدون داعي، كون شرط الاياتا غير مطلوب من الوكلاء السعوديين ولدينا خطابات منهم تتضمن عدم الممانعة في تنفيذ العمرة لهذا العام، لعدد أكثر من 57 شركة، مشيرا إلى أن حجم الخسائر التي ستتعرض لها هذه الشركات أكثر من 35 مليون جنيه، وتم إرسال مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الضوابط لم تشر نهائيا لشرط الاياتا.

وأكد أن قرار وزارة الحج السعودية والضوابط المنظمة لبرامج وزارة السياحة المصرية لم يتضمن شرط الحصول على كود الآياتا المفعل وهو البند الذي وضعته غرفة الشركات السياحية كشرط للتوثيق وتفعيل العمل على البوابة الالكترونية للعمرة، مشيرا الى ان الشركات المصرية حصلت على مستند يفيد موافقة الوكلاء السعوديين على توثيق عقودهم بناء على التعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودي والتي أكدت إلغاء شرط عضوية الآياتا.

وناشد يوسف، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في قرار استبعاد الشركات نظرا لأنها لديها الكثير من الأعباء وتسعى للوفاء بالتزاماتها من خلال تنظيم رحلات العمرة، مطالبا بفتح باب التوثيق على البوابة بصفة استثنائية باعتبار ان شرط "الآياتا" ليس صادرا من جهة رسمية، موضحا أنه لا يمكن لغرفة تمثل شركات السياحة أن تعارض مصلحة 57 عضوا بها.

وأدى الدكتور خالد العناني، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير للسياحة والآثار، حيث حرص على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التي سيتم العمل عليها في ظل دمج الوزارتين.