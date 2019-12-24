وزير الأوقاف: "الإنفاق على التعليم من أعلى أوجه الإنفاق في سبيل الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفاصيل البروتوكول الموقع مع وزارتي التربية والتعليم والتخطيط، موضحا أنه يأتي لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، كامتداد لدعم التعليم منهم 100 مليون لوزارة التربية والتعليم، وجرى تحديد أول 10 مدارس، 9 بالوجه القبلي وواحدة في البحيرة.

وقال الوزير خلال توقيع البروتوكول، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم ضخ دفعة 50 مليون جنيه في الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم، ثم دفعة أخرى 50 مليون تباعا، مؤكدا دعم على ضرورة دعم الصحة والتعليم، كون التعليم الجيد هو أساس المستقبل الجيد، قائلا: "أروني أمة بلغت مناها بغير العلم"، لذا الإنفاق على التعليم من أفضل أوجه الصرف، وسنجعل من دعم التعليم أولوياتنا.

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وتابع: أن نمط العمل تغير بشكل جذري في جميع المجالات، لذا البروتوكول إيمانا بأهمية التعليم، فالدولة تقوم حول الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الإنفاق على التعليم من أعلى أوجه الإنفاق في سبيل الله، وبناء المدارس يدخل في باب الصدقة الجارية.

وأشار جمعة، إلى أن الوزارة ستجعل من دعم التعليم أولوية، داعيا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بدعم صندوق التعليم، مشيرا إلى أن الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، وأعلى عائد شهري في تاريخها، قائلا: الوزارة في الماضي تحقق عائد ما بين 375 مليون و 400 مليون إلا أن العام الماضي حققت م يزيد عن المليار، وهذا يعطي مساحة للاهتمام بالمساجد وتحسين أوضاع الأئمة بالإضافة إلى دعم التعليم.

وتابع: "لدينا عددا من المشروعات الضخمة في التثقيف مع وزارة التربية والتعليم، منها عقد 3 دورات لمعلمي التربية الدينية ومازلنا نستكملها، كما نخصص سلسلة رؤية مع وزارة الثقافة حول 8 أعداد من كتب ذات طابع تثقيفي عام".