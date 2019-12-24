بدء البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، الثلاثاء، تنفيذ البرنامج الثاني من فعاليات مبادرة مصر أمانة بين ايديك، بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة، وتستمر 3 أيام بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المبادرة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية من خلال رفع الوعى لدى أطراف العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة والدستور المصري، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعيتهم بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معًا في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الوزير، أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وبدأت ندوة اليوم بمحاضرة للواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن موضوع المخاطر والتحديات التي تواجهه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، تليها محاضرة غدا، حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل للندا سعد، ومنار العوضي، وبعد غد الخميس، محاضرتين الأولى عن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وأثرها على استقرار علاقات العمل وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، والثانية عن الحوار الاجتماعي وتهريف قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية، والدستور المصري ودور وزارة القوى العاملة والمديريات ووسائل فض منازعات العمل الجماعية كآلية تحسين شروط وظروف العمل.