مصر | إغلاق 75 محلا تجاريا مخالفا بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق 75 محلا تجاريا مخالفا بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، حملة أمنية بالإشتراك مع شرطة المرافق، استهدفت المحال التجارية والمطاعم المخالفة، بمنطقة مصر القديمة.

حيث استهدفت الحملة، المحال التجارية والمطاعم بمناطق المنيل، الفسطاط، والميادين الرئيسية بمنطقة مصر القديمة.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع عدد 75 محلا تجاريا ومطعما مخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.