مصر | التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن داخل مسكنه بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن داخل مسكنه بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة مسن عثر عليه داخل شقته، بمنطقة حدائق حلوان، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة عثرت على جثة مسن داخل شقة في حدائق حلوان، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع امن القاهرة إخطار من العميد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، بورود بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة مسن في العقد الخامس من العمر مقيم بدائرة القسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

