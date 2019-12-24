مصر | بـ2500 جنيه.. حبس المتهمة بممارسة الجنس في العجوزة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ2500 جنيه.. حبس المتهمة بممارسة الجنس في العجوزة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس سيدة ثلاثينية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية لاستقطاب موطني الخليج وممارسة الجنس بمقابل مادي 2500 جنيه في الساعة.

باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة ثلاثينية العمر، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب مواطني الخليج بمنطقة العجوزة، بمقابل 2500 جنيه في الساعة.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة ثلاثينية العمر ومن بلده بنى سويف وتقطن في العجوزة، قامت بإنشاء صفحة علي أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الزبائن بمقابل مادي يصل ل 2500 جنيه، وقام أحد الأشخاص بالتواصل معها على أنه خليجي الجنسية ويرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب