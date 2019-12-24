أخبار مصر | المترو ينفي اندلاع حريق بمحطة البحوث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المترو ينفي اندلاع حريق بمحطة البحوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، اندلاع حريق في محطة مترو البحوث بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب".

وأوضح عبد الهادي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدور الثاني بالمحطة شهد وجود أدخنة قليلة وتمت السيطرة عليها وفور حدوثها.

