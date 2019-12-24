أخبار مصر | الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الثلاثاء، وافق المجلس بشكل نهائي على عدة قوانين أبرزهم قانون الكيانات الإرهابية وكذلك قانون تنظيم هدم المباني، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم رفض طلبات رفع الحصانة عن نائبين وهم النائب عمرو صدقي والنائب خالد أبوزهاد.

من جانبها، ترصد "الخليج 365" ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

تصوير مقاعد الوزراء الخاوية

في بداية الجلسة، انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غياب الحكومة عن الجلسة، قائلا: "أنا شايف إن الحكومة مش موجودة ومش عارف ليه؟"، مُطالبًا المصورين الصحفيين بتصوير مقاعد الوزراء الخاوية.

الموافقة على اتفاقية بين مصر وأمريكا

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، بقيمة 13 مليون دولار أمريكى؛ كمساهمة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسى.

رفض رفع الحصانة عن نائبين

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالمجلس، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية بها سب وقذف.

كما رفض المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم، والشهير بـ"خالد أبو زهاد".

وأعلن رئيس البرلمان، أن سبب رفض البرلمان لوجود شبهة كيدية.

Advertisements

الموافقة على اتفاقية بين مصر وفرنسا

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.

الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نهائيًا.

تأجيل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وساحات الانتظار

وأعلن المجلس، تأجيل مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وقانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، بسبب عدم حضور وزير الزراعة.

الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، نهائيًا.

الموافقة على قانون تنظيم هدم المباني

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط نهائيًا.

مجلس البرلمان يهنئ الأقباط بأعياد رأس السنة

هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإخوة الأقباط، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

رفع الجلسة

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد 12 يناير 2020.