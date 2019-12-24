أخبار مصر | جامعة القاهرة تُكرم علماءها ومفكريها في عيد العلم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة تُكرم علماءها ومفكريها في عيد العلم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.

وشارك الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الآسبق والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة سابقا والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي سابقا بالاحتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الاحتفال اليوم بعيد العلم له معنى متعدد الدلالات؛ إذ يأتي والدولة الوطنية المصرية تعيش لحظة تاريخية نحو التحول النوعي إلى مستقبل جديد؛ مما كان يحتم على الجامعة أن تدخل عصرا جديدا للمشاركة في إعادة بناء الإنسان المصري وتطوير العقل المصري وفق قيم الحداثة في ظل نظام عالمي لا مكان فيه إلا لمن يمتلك مفاتيح العلوم واستثمارها في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها مصر سواء على صعيد مواجهة قوى الظلام أو مواجهة تحديات التنمية.

يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.

وحرصت لجامعة على خروج عيد العلم هذا العام في مظهر جديد يليق بالعلم والعلماء والعلم بوصفهم عماد تطور المجتمع وبناء الدولة القوية المتقدمة، وإسهامهم في بناء الانسان القادر على مسايرة الحياة الحديثة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف الجوانب.