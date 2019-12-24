أخبار مصر | رسالة "الخشت" لأساتذة وعلماء جامعة القاهرة في عيد العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة "الخشت" لأساتذة وعلماء جامعة القاهرة في عيد العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم السادس عشر الذي نظمته الجامعة بالتزامن مع مرور 111 عامًا على تأسيس جامعة القاهرة، رسالة إلى علماء وباحثي جامعة القاهرة المكرمين، أكد فيها أن التحديات التي تواجه التعليم تحتاج إلى جهود مخلصة من التخطيط لمواجهة الصعوبات والتحولات الهائلة والتي تستلزم منكم النهوض من أجل مواصلة أبحاثكم العلمية في اتجاه وضع معالم للطريق أمام أمتنا التي تقف على مفترق الطرق، منتظرة منكم أن تأخذوها نحو المستقبل، وشعارنا الذي يضيء لنا هذا الطريق نحو المستقبل هو طريقنا العلم وغايتنا النجوم. وقال إن العلم وحده هو الطريق المستقيم، وغايتنا ليست أقل من النجوم في بناء الذات وبناء الوطن.

ونظمت جامعة القاهرة مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، والذي آقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.

كما حضر الاحتفال، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ورئيس الوزراء الاسبق الدكتور عصام شرف ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ومحافظ الجيزة اللواء احمد راشد واللواء محمد مختار من الرقابة الادراية.