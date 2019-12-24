أخبار مصر | جامعة القاهرة: استحداث وتطوير 280 من البرامج والدبلومات في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة: استحداث وتطوير 280 من البرامج والدبلومات في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت في تطوير منظومة العملية التعليمية، من خلال استحداث وتطوير 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية، للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

وتابع رئيس الجامعة: "منها 201 برنامج ولائحة تم استحداثها بنظام الساعات المعتمدة ونظام التعليم الالكتروني المدمج، وتطوير 79 لائحة وبرنامجًا وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الوطن للمساهمة في مواجهة التحديات القومية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة".

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وأشار إلى أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، التي شملت أنظمة الدراسة وإعداد الخريجين وفقًا لسوق العمل المصرية والعربية والدولية، وإطلاق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال ورقيا والكترونيا، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصري"، فضلا عن تطبيق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة.

وأضاف: "تطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية. علاوة على تطوير كليات الدراسات الإفريقية والإحصاء والحسابات والذكاء الاصطناعي، وإدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة في مصر، وتطبيق نظام بولونيا في الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس إقليميا ودوليا".

وأكد الدكتور الخشت، أن تفوق طلاب جامعة القاهرة وحصولهم على المراكز الأولى في العديد من المسابقات الدولية والمحلية في المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية خلال عام 2019، يأتي نتيجة توفير بيئة إبداعية وتدريبية وتنافسية عادلة.

