أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة: استحداث وتطوير 72 مركزًا بحثيًا وعلميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة: استحداث وتطوير 72 مركزًا بحثيًا وعلميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في النهوض بمنظومة البحث العلمي واستثمار آلياته في التنمية الشاملة للوطن، والمساهمة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، منها دراسات حول الاستخدام المستدام للمياه الجوفية، وتوفير بدائل لأعلاف الدواجن والأسماك لتوفير حلول علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، وتطوير ميدان الجيزة، وترميم وصيانة 100 أثرا بمنطقة الجمالية، وإنشاء اول محطة رصد لملوثات الهواء بكفر الشيخ، وغيرها من المشروعات. وقامت الجامعة بالعديد من المشروعات البحثية في قطاعات العلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الاجتماعية.

وأضاف أن الجامعة عملت على زيادة تمويل المشروعات الابتكارية وبراءات الاختراع، ورصدت 10 ملايين جنيه للكلية التي يتم تصنيفها ضمن أفضل 100 في التخصصات العلمية المختلفة، و12 مليونًا و500 ألف جنيه لعدد من المشروعات البحثيًة التطبيقية والابتكارية في عدة مجالات مثل الطب، والبيئة، وتوفير الاحتياجات الغذائية، والطاقة البديلة، والأبحاث البينية مثل الذكاء الاصطناعي، والنانو تكنولوجي، والتكنولوجيا الحيوية، وقدمت الجامعة 35 مشروعا ابتكاريا وبراءة اختراع في جميع المجالات، في معرض "مصر تبتكر".

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة نجحت في استحداث وتطوير نحو 72 مركزًا ووحدة بحثية وخدمية وتعليمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، منها 3 هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأول مركز بمصر والشرق الأوسط للتميز العلمي في العلوم الزراعية، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز اكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى انشاء وتطوير 55 معملًا، علاوة على مجمع المعامل الرقمي.

وأشار إلى أنه تم انشاء درجات علمية مشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب، من خلال إبرام نحو 31 اتفاقية دولية، ونحو 167 بروتوكولًا ومذكرة تفاهم مع كبرى جامعات العالم المصنفة داخل أفضل 100 جامعة مثل جامعة كورنيل، وأكاديمية شنغهاي للعلوم، وبردو، وكاليفورنيا، وجامعة هيريوت وات، برلين، شنغهاي جياوتنج، بنسلفانيا، موانش، السربون، هيروشيما، وغيرها.