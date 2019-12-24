شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نوة الفيضة الصغرى بدمياط.. مياه البحر تغرق مطاعم لسان رأس البر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دمياط حالة من الارتباك في الحركة التجارية، الثلاثاء، بسبب حالة الصقيع التي تشهدها المحافظة مساء اليوم الثلاثاء، بسبب بدء نوة الفيضة الصغري، وأغلقت المحال التجارية أبوابها قبل مواعيدها المعتادة بسبب خلو الشوارع من المارة.

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وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز بمدينة عزبة البرج بسبب تقلبات الطقس، وتم اغلاق بوغاز ميناء الصيد لحين استقرار حالة الطقس .

وتعرضت عدد من الكافيهات والمطاعم بمنطقة اللسان برأس البر لاجتياح مياه البحر بسبب الرياح الشديده مساء اليوم الثلاثاء، وارتفعت الأمواج لأكثر من مترين، وسط حالة من الصقيع الشديد، واضطر أصحاب الكافيهات والمطاعم للإعلان عن عدم استقبال أي رواد لحين تحسن الطقس، خاصة بعد اقتحام مياه البحر داخل المباني، وبدت رأس البر خالية من المارة بسبب البرد الشديد والرياح، وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

من جانبه، أكد ممدوح الشيطي، المتحدث الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الملاحة سارت بشكل طبيعي ولم تتأثر حركة دخول وخروج السفن بسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

نوة الفيضة الصغري في دمياط

نوة الفيضة الصغري في دمياط

نوة الفيضة الصغري في دمياط