- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تحيي حفل جامعة القاهرة.. و«الخشت»: نحرص على تقديم فن راقٍ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحيت الفنانة مروة ناجي، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، الآن، على هامش احتفالية عيد العلم التي نظمتها الجامعة لتكريم علماءها وباحثيها، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن الفن له تأثير كبير، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقي لدوره في بناء الوجدان ولأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة.
ووجهت مروة ناجي، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لاتاحة الفرصة لها لإقامة حفل غنائي تحت قبة الجامعة، على هامش احتفالية عيد العلم.
وقدمت مروة ناجي، مجموعة متنوعة من الأغاني والتي تفاعل معها الحضور، ومنها «أما براوة» و«ياحبيبي» و«إزاي اوصفلك ياحبيبي إزاي» و«حلوة يابلدي» وغيرها من الأغاني التي طلبها الحضور من «ناجي».
كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجي تحيي حفل جامعة القاهرة.. و«الخشت»: نحرص على تقديم فن راقٍ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.