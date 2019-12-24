شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرحمة خالد: «طول ما أنا على وش الدنيا هتشرف بحضور احتفالية ذوي الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الإعلامية رحمة خالد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحرص على حضور احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة باستمرار.

وقالت «خالد» خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، التي شهدها الرئيس السيسي: «بطلب منك ياريس إنك توعدنا إني أشوفك السنة الجاية، زي ما وعدتنا السنة اللي فاتت»، معلقا: «24 ديسمبر بقى يومي أنا وإخواتي من ذوي الهمم».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيحرص على حضور احتفالية ذوي الهمم باستمرار قائلا: «طول ما أنا موجود على وش الدنيا، هاجي الاحتفالية، وأتشرف، أنا بحبكم».