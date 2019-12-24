شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى يكشف طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن شكل امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى ستكون امتحانات ورقية، وأنه سيتم إعداد الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات وبحوزتهم الكتاب المدرسى، مضيفا: "ولو كاتب فى هوامش الكتاب يدخل بيه أيضا".

وفيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى، فقد أوضح الدكتور رضا حجازى، أنها ستكون إلكترونية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، وستكون ورقية بالنسبة لطلاب المنازل وغيرهم من الحالات الاستثنائية مثل الطلاب المحبوسين وغيرهم.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم تمكين كل الطلاب من تأدية الامتحانات حتى من لم يدفع المصروفات الدراسية لكن سيتم حجب نتيجته، مضيفا أن بعض المدارس الخاصة ليست مؤهلة من حيث البنية التحتية لإجراء الامتحانات إلكترونيا، موضحا أنه سيتم توفير جهاز "راوتر" لكل مدرسة لتمكين الطلاب من الامتحان.

وأضاف حجازى قائلا: "لو حدث عُطل فى التابليت الخاص بالطالب أثناء الامتحان سيحصل على متوسط درجته فى المجموع العام ولن يتم إعادة امتحانه مرة أخرى"، معلنا أنه سيكون هناك أسئلة استرشادية على موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة للصفين الأول والثانى خلال أيام.

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كما أكد الدكتور رضا حجازى على أهمية امتحانات الفصل الدراسى الأول، قائلا:"البعض يروج لأن امتحانات الفصل الدراسة الأول ليس بها نجاح ورسوب، وهو اعتقاد خاطئ"، وتابع: "على سبيل المثال، لو المادة من 60 درجة تكون مُقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والثانى، ولو حصل الطالب على صفر فى الفصل الدراسى الأول سيتم الفصل فى النجاح والرسوب فى الفصل الدراسى الثانى، لكن هذا لا يُقلل من أهمية امتحانات الفصل الدراسى الأول".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، العديد من طلبات الإحاطة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد حنفى، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لقبول 120 ألف معلم للعمل بالتدريس وإغفال الإعلان النسبة المذكورة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبد الرحمن البكرى، بشأن موقف المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم.