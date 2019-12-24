الخشت: جامعة القاهرة قدمت حلولا للحد من الاستيراد ودعم التنمية المستدامة

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وأضاف الخشت خلال كلمته باحتفالية عيد العلم أن الجامعة عملت على زيادة تمويل المشروعات الابتكارية وبراءات الاختراع، ورصدت 10 ملايين جنيه للكلية التي يتم تصنيفها ضمن أفضل 100 فى التخصصات العلمية المختلفة، و12 مليونًا و500 ألف جنيه لعدد من المشروعات البحثيًة التطبيقية والابتكارية في عدة مجالات مثل الطب، والبيئة، وتوفير الاحتياجات الغذائية، والطاقة البديلة، والأبحاث البينية مثل الذكاء الاصطناعي، والنانو تكنولوجي، والتكنولوجيا الحيوية، وقدمت الجامعة 35 مشروعا ابتكاريا وبراءة اختراع في جميع المجالات، فى معرض " مصر تبتكر".
وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة نجحت فى استحداث وتطوير نحو 72 مركزًا ووحدة بحثية وخدمية وتعليمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، منها 3 هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأول مركز بمصر والشرق الأوسط للتميز العلمي في العلوم الزراعية، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز اكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى انشاء وتطوير 55 معملًا، علاوة على مجمع المعامل الرقمى.
وأشار إلى أنه تم انشاء درجات علمية مشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب، من خلال إبرام نحو 31 اتفاقية دولية، ونحو 167 بروتوكولًا ومذكرة تفاهم مع كبرى جامعات العالم المصنفة داخل أفضل 100 جامعة مثل جامعة كورنيل، وأكاديمية شنغهاي للعلوم، وبردو، وكاليفورنيا، وجامعة هيريوت وات، برلين، شنغهاي جياوتنج، بنسلفانيا، موانش، السربون، هيروشيما، وغيرها.
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