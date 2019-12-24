شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلم شحنة مساعدات دوائية إلى البانيا لمواجهة آثار الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت سفارة جمهورية مصر العربية في تيرانا، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات دوائية مقدمة من مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى جمهورية ألبانيا، وذلك لمساعدة الشعب الألباني الصديق على تجاوز الأضرار الجسيمة التي ترتبت على الزلزال المدمر الذي شهدته ألبانيا في 26 نوفمبر الماضي.

وفي هذا السياق، أكدت السفارة المصرية خلال مراسم تسليم المساعدات على أن مصر، حكومةً وشعباً، دائماً ما تقف إلى جانب أصدقائها، خاصة في وقت الأزمات، وأنه فور طلب الحكومة الألبانية الدعم لمواجهة آثار الزلزال، بادرت مصر بتوفير هذه المساعدات الدوائية تضامناَ مع الشعب والحكومة الألبانية لتجاوز الآثار السلبية والتحديات الإنسانية المترتبة على هذا الزلزال المدمر.

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هذا، وقد أعرب المسئولون الألبان عن تقديرهم للمساعدات المقدمة من الجانب المصري لدعم ألبانيا في هذا الظرف الصعب، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات التي تجمع البلديّن الصديقين.

أوقفت السلطات الألبانية منتصف ديسمبر الجارى 9 أشخاص بينهم عمال بناء ومهندسون ومسؤولون بتهمة التسبب بالقتل واستغلال السلطة وانتهاك أنظمة وقواعد البناء، وذلك على خلفية الزلزال الذى شهدته البلاد الشهر الماضى وأسفر عن مصرع 51 شخصا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن النيابة العامة اتهمت 17 شخصا بانتهاك أنظمة وقواعد البناء، مما أدى إلى انهيار مبان جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب البلاد أواخر نوفمبر الماضي.

وقال قائد شرطة مدينة دوريس الساحلية، لورنتس شيخو إن التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات أدت إلى انهيار مبان ومقتل من كان بداخلها.

وتعد ألبانيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون من أفقر بلدان أوروبا، وقد انتشرت فيها الأبنية المخالفة لقواعد البناء بشكل كبير بعد سقوط نظامها الشيوعي في عام 1990.

ويعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في نوفمبر الماضي الأعنف والأكثر تدميرا منذ عقود في البلاد الواقعة بمنطقة البلقان، المعروفة بنشاطها الزلزالي القوي .