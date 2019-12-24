شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستجيب لمتحدي إعاقة بصرية: «هنعملها فورًا يا مهند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب مهند عماد، متحدي إعاقة بصرية، بإضافة مادة «احترام الآخر» في الجامعات والمدارس، قائلًا «احنا هنعملها فورًا يا مهند».

وشهد الرئيس السيسي مساء الثلاثاء، جلسة محاكاة للسفراء ضمن احتفالية «قادرون باختلاف»، استمع فيها الرئيس لـ5 من ذوي الهمم.

وقدم الفنان مصطفى شعبان الجلسة، ومثل مهند عماد كسفير للطفولة، ورحمة خالد للوعي، وهبة عاطف للبطولات، وعبدالرحمن عرام للتدريب، وعلي هاني للسعادة.

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وفي مستهل الجلسة، قال مهند عماد، سفير الطفولة بتدريس مادة احترام الآخر للحفاظ على حقوق متحدي الإعاقة، ومعاقبة أي شخص يعاملهم بطريقة سيئة، وهو ما استجاب له الرئيس.

وأوضحت رحمة خالد، سفيرة الوعي، أن ذوي الهمم يواجهون سوء معاملة من بعض الأشخاص، طالبة إنتاج أفلام توضح قدرات وإنجازات أصحاب الهمم.

أمّا سفيرة البطولات هبة عاطف فقالت «احنا أكتر ناس بتجيب بطولات.. زي محمد صلاح ونور الشربيني».

ووجه ذوي الهمم الشكر للرئيس السيسي على حضوره الاحتفالية بالإضافة لاهتمامه بهم وبمشكلاتهم وحرصه على دمجهم في المجتمع ودعمهم باستمرار.