شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الشريعة الإسلامية كرّمت المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يتبع هدي القرآن والشريعة وسنة الله ورسوله في الحديث عن المرأة، مضيفًا: «والله العظيم لا أتبع إلا هدي القرآن».

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «القرآن الكريم رفع مكانة المرأة، ولو زوجها خانها يُحكم عليه بالرجم، ولو تزوج عليها ولم يعزل بينهما حُشر يوم القيامة وشقه مائل، ولو أكل حقها في المهر اعتبر سارقًا».

وأضاف الجندى: «أقول لبعض من ينتقصون حق المرأة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل من أجل كرامتها حربًا مع بني قينقاع».