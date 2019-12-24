شكرا لقرائتكم خبر عن «البناء والأخشاب» تطلق مشروعًا لحماية العمالة المهاجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن اتفاق المجلس مع الحكومة على سداد مديونية التأمينات البالغة ٨٨٠ مليار جنيه بنظام التقسيط بحيث يتم سداد 160 مليارا ونصف المليار جنيه سنويا على أن تضمن الموازنة العامة للدولة ذلك.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في مؤتمر تدشين مشروع «بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وصنع مواد البناء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب.

وأضاف وهب الله نحن مهتمون بالعمالة المهاجرة وتوجيهات القيادة السياسية أن نضع اسس وقواعد لهذا الأمر مضيفا نحن في مصر نرحب بأي انسان عربي أو افريقي بعد رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ونحن على استعداد لرعاية هذه العمالة من خلال اتحاد العمال مشيرا أن ذلك هدفه الاستقرار في المجتمع المصري وشمال افريقيا والدول العربية .

واكد وهب الله أنه يتم تنظيم «كراسة عمل» لضيوف مصر المهاجرين لاعدادهم لسوق العمل المصري وهناك اتجاه لاتحاد العمال لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتقديم الخدمات المتاحة .

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء واﻷخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع «بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تنفذه النقابة العامة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر أن المشروع تجريبي ويهدف إلى تمكين المنظمات النقابية بمصر ولبنان والأردن من القيام بدور فاعل تجاه قضايا العمالة من المهاجرين واللاجئين المقيمين في بلدانهم، من خلال إتاحة الفرصة لتنظيمهم وحماية حقوقهم، نظرًا لتعرض تلك الدول بشكل كبير لموجات الهجرة من جانب اشقائنا من دول العربية والافريقية والتي شهدت أزمات كبيرة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية.

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وذكر «الجمل» أن النقابة العامة للبناء واﻷخشاب أطلقت اليوم حملة «العمالة المهاجرة.. ضيوف الوطن وشركاء العمل»، موضحا أن ذلك يأتي ضمن أنشطة مشروع «بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا».

وأكد «الجمل» أن مصر تؤمن بدور النقابات العمالية، مشيرا إلى أن النقابات تحتاج لمزيد من الاهتمام بالقضايا الحيوية التي تشغل الرأي العام سواء الدولي أو المحلي، وأن النقابات لا يقتصر دورها الأن على الجانب الدفاعي عن حقوق أعضائها فقط ولكن أمتد ذلك الدور للاهتمام بقضايا التنمية من منطلق مسئوليتها.

وأشار الجمل إلى أن نقابة البناء والأخشاب تتميز بعمقها التاريخي داخل الحركة النقابية المصرية والعربية وبطبيعة عضويتها والتي تنظم قطاعات مهنية تمس أطراف وطوائف المجتمع، لذلك نحن نسعي لبذل مزيد من الجهد لتحسين ظروف وشروط مهنة البناء والأخشاب وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأعضائنا في ظل التحديات التي يواجها عالم العمل الأن.

وأكد أنه تقع على عاتقنا مسئولية أخرى نابعة من موقعنا داخل الحركة النقابية العربية والدولية حيث نسعي دائما للتضامن والمشاركة مع عمال البناء والأخشاب بتمثيل دولي وعربي.

وأشار عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن هناك اتفاقيات لدى منظمة العمل العربية أفضل من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، في شأن الحفاظ على حقوق العاملين.

وأكد الجمل، أن الإشكالية الكبرى تتمثل في تطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيات، لافتا إلى أن ذلك يحتاج لإرادة حقيقية.

ودعا الجمل، وسائل الإعلام للعمل من أجل تحسين صورة العامل الحرفي، لاسيما وأن بعض الأعمال الدرامية تسببت في الإساءة لبعض المهن والحرف، قائلا: الدراما في الماضي كانت تظهر العامل في أفضل صورة وهو يعتز بمهنته.