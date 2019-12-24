شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: مكافأة مالية 110 آلاف جنيه لنادي المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، عن صرف مكافأة مالية لنادي المنصورة قدرها 110 آلاف جنيه من المجتمع المدني وإحدى الجهات المانحة تشجيعًا لهم على فوزهم.

جاء ذلك بعد فوز فريق نادي المنصورة على فريق مالية كفر الزيات اليوم «2/صفر» بإستاد المنصورة الرياضي في المباراة التي حضرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كأول محافظ يحضر مباراة للنادى منذ فترة طويلة.

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وأعرب المحافظ على فخره واعتزازه بلاعبي فريق نادي المنصورة لفوزهم الساحق في المباراة وقال «لقد أثبتم للجميع أنكم على القدر المسئولية وعلي قلب رجل واحد وأنكم تستحقون كل تقدير واحترام من شعب الدقهلية».

وقال «مختار» لن أترك مباراة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتوجد فيها مع اللاعبين وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجستي والمادي لنادي المنصورة حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات.

واعرب لاعبي فريق نادي المنصورة عن سعادتهم بمشاركة محافظ الدقهلية لهم في مباراة اليوم وتعالت اصوات الجماهير بالهتافات قائلين «وشك حلو يا مختار» و«صباح الخير صباح النصر عندنا افضل محافظ في مصر».

وحضر المباراة المهندس حاتم المير رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة والنائبان احمد الشرقاوي وفوزي فتي، أعضاء مجلس النواب والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من الشخصيات العامة.