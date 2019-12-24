شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» تطالب أعضاءها بسرعة تسجيل بيانات العمال قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّرت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، أعضائها من توقيع عقوبات عليهم من قبل وزارة السياحة، لعدم قيامهم بإتمام عمليات تسجيل بيانات عمالها في النظام المخصص لذلك بوزارة السياحة.

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وقال عادل المصري، رئيس الغرفة، في بيان صحفي، إن الإجتماع الذي عُقد، الإثنين، وضم ممثلين عن وزارتي السياحة والداخلية، والغرف السياحية، قد قرر منح المنشآت السياحية التي قامت بتدريب مندوبيها، وتمت إجازاتهم للدورات التدريبة المعنية بكيفية وأدوات تسجيل عمالها مهلة لنهاية العام الحالي للقيام بتسجيل عمالها.

وأضاف المصري أن هناك عقوبات مغلظة من المنتظر تطبيقها على المنشآت المخالفة لعمليات التسجيل، التي قد تصل لحد إلغاء الترخيص، وفقاً لنص أحكام المادة رقم 19 من قانون 1 لسنة 1973، نتيجة مخالفتهم لتعليمات وزارة السياحة عند تجديد تراخيصها.

وأكد أن الغرفة لم تتوانى عن عقد دورات تدريبية لمندوبى المنشآت السياحية بالمحافظات المصرية خلال العام الحالى 2019، لتدريبهم على عمليات الإعداد والتسجيل، وفقاً للنظام الموضوع والمطبق بوزارة السياحة، إلا أن هناك العديد من المنشآت التي حصل مندوبيها على الدورات وإجتازوها بنجاح، لم تستكمل أعمال التسجيل مما يضعهم في مأزق نتيجة قصورهم في هذا الشأن، لعدم استيفائهم، واستكمال باقي إجراءات التسجيل.