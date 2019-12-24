شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين وزراء «الأوقاف والتعليم والتخطيط» لبناء مدارس في القرى الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع كل من الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون اليوم الثلاثاء بشأن توفير الأوقاف لمبلغ 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية .

وقال وزير الاوقاف في كلمته خلال توقيع البروتوكول أن وزارة الأوقاف تحرص على تمويل ودعم التعليم وبناء المدارس باعتباره من أولى وجوه الانفاق في سبيل الله تعالى، مضيفا: رسالتنا للمجتمع ان دعم التعليم اولوية وندعو كل رجال الاعمال لدعم هذا الصندوق ..قدرنا نعظم مواردنا الذاتية هيئة الاوقاف حققت العام الماضى اعلى عائد سنوى في تاريخها مليار 460 مليون جنيه والخمسة اشهر الاولى من العام الحالى حققت زيادة 23% عن العام الماضى ..احلال وتجديد 300 مسجد العام الماضى كل تصرفاتنا يحكمها جانبان شروط الواقفين والجانب القانونى ..وعقدنا 3 دورات لتأهيل معلمى التربية الدينية ..سلسلة كتب يتم نشرها في وزارة الثقافة «حماية دور العبادة» سيصدر قريبا ..من مات دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن المسجد لأن هدفك حماية بلدك .

وأضاف وزير الأوقاف: توفير مبلغ 200 مليون جنيه لدعم بناء المدارس في القرى الاولى بالرعاية لن تكون الدفعة الاخيرة طالما ان الموارد متدفقة سنجعل من دعم التعليم اولوية نوقع اليوم بروتوكول ثلاثى الدفعة الاولى خلال الاسبوع المقبل تصل وزارة التعليم وهم بالفعل حددوا اول 10 مدارس منهم 9 مدارس بالوجه القبلى وواحدة فقط في البحيرة ..وبمجرد توقيع البروتوكول نضخ 100 مليون جنيه ثم 100 مليون جنيه تالية سيتم اسثمارهم وعائدهم يذهب ايضا إلى المدارس وسيتم الاشارة إلى ان هذه المدارس بنيت بمال الوقف لتشجيع المواطنين ورجال الاعمال على المساهمة في هذا العمل الجليل..وفى نفس التوقيت وقعنا بروتوكول تعاون مع التضامن 200 مليون جنيه سكن كريم ..وكذلك 30 مليون لتأثيث البيوت الاولى بالرعاية .

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وأوضح وزير الاوقاف ان ما يؤكد عليه دائما أن ثواب التعليم في العلوم الدنيوية لا يقل اجرا ولا فضلا عن تعليم الدين لن يحترم الناس ديننا إلا اذا تفوقنا في امور دنيانا ..دعم ما يحقق قوة الامة في مقدمتها التعليم فمن اهم ما يجب ان ندعمه التعليم قضية الدولة تقوم على الصحة والتعليم خصصنا خطبة الجمعة قبل الماضية عن اهمية التعليم ودوره.

وأشار وزير الاوقاف إلى أنه «في خطبتى جمعة متتاليتين أكدنا على جهتين من أعلى اوجه الانفاق في سبيل الله تعالى وهما :التعليم وأعداد الجيوش، وفى الصدقة الجارية اكدنا ان بناء المدارس يدخل في الصدقة الجارية ..العمل الأعم نفعا اولى من العمل القاصر النفع، وجدت البداية مع وزيرة التخطيط الصندوق الاستثمارى الخيرى لدعم التعليم ولما جاء معالى الوزير لن تكون الدفعة الاخيرة طالما ان الموارد متدفقة سنجعل من دعم التعليم اولوية نوقع اليوم بروتوكول ثلاثى الدفعة الاولى خلال الاسبوع المقبل تصل وزارة التعليم».

من جانبه أكد د. طارق شوقى، وزير التربية ولتعليم والتعليم الفنى: يسعدنا مستوى التعاون الحكومى بين الوزارات المختلفة لأن كل هذا يصب في رؤية التنمية المستدامة ..التعليم هدف قومى والدول تتسابق حاليا في المعارف والصناعات قارة مثل اسيا بدأت تهدد عرش امريكا ما فعلوه في 30 أو 40 سنة كل ما نفعله في التعليم اننا نؤمن اننا نقدر ..المفروض كلنا كمواطنين نبقى عارفين عاوزين ايه وقع في ايدينا في متحف الوزارة امتحانات الستينات والسبعينات..نحاول العودة للعصر الجميل في كل شئ ..تطوير التعليم مسؤولية وطن يجب ان نتعاون جميعا في ذلك ..المعلم يؤثر في آلاف البشر مسؤولية كبيرة جدا ونعمل مع الوزير عمل مكثف على تدريب معلمى التربية الدينية وتطوير مناهج التربية الدينية اعتبارا من العام القادم ..ندعو القطاع الخاص والمجتمع المدنى مشاركتنا في الهدف .

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «نبدأ في تفعيل الاكتتابات في الصندوق القومى للاسثمار في التعليم لتفعيل التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هي رؤية شعب وكل اطياف المجتمع شريك في وضع هذه الرؤية وتفعسلها الصندوق يقوم على اننا نشارك في التنمية وهذا لايعنى تخلى الدولة عن تمويل التنمية وانما لتقديم تمويل في اكثر من جهة».

وأضافت وزيرة التخطيط: «تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع ان المجتمع المدنى والقطاع الخاص يساهم في وضع الولويات في تمويل التنمسة اهم ثروة لدينا هي الثروة البشرية ..جامعة القاهرة قامت على الوقف الخيرى الاميرة فاطمة وقفت أموالها لإنشاء جامعة القاهرة، وثيقة الاكتتاب الخاصة بالصندوق تحدد لنشارك جميعا في وضع الرؤية وكل هذا يخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية ويحدد المحددات الاسثمارية للصندوق، نوجه الأولويات لتقليل كثافة الفصول ودعم وتشجيع التعليم الفنى المتميز ومحتاجين يكون لدينا مدارس فتحنا باب الاكتتاب 15 ديسمبر الجارى لمدة شهرين وهى متاحة للجميع نتيح هذا الاكتتاب للأفراد بقيمة 100 جنيه حتى يشعر كل مواطن انه يساهم بفاعلية في تطوير التعليم».

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط

توقيع بروتوكول بين الأوقاف والتعليم والتخطيط