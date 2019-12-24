شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة في عيد العلم: نشرنا 4038 بحثًا في دوريات دولية عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته في حفل عيد العلم السادس عشر، إن جامعة القاهرة دعمت وطورت منظومة البحث العلمي خلال عام 2019، من خلال العديد من الإجراءات، أهمها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية، والعمل على تحويل المجلات العلمية بالكليات إلى مجلات دولية، وانشاء منصة للنشر الدولي ولتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية، وتوفير أحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، بالإضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجالات الابتكارية مثل جائزة لأفضل 3 كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 3 أقسام علمية.

وأضاف الخشت، أن الجامعة نشرت 4038 بحثًا علميًا في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا بزيادة 3.43%، وحصلت على 25.9% من اجمالي جوائز الدولة في عيد العلم 2019، و20% من انتاج مصر في البحث العلمي المنشور عالميًا، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات بالبحوث العلمية بنسبة 17.11%، وتم إنشاء أول مركز تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب.

وأوضح أن الجامعة شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى المجلات العلمية الدولية للجامعة، حيث تم إنشاء أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية في تاريخ جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية البريطانية العالمية إيمرالد، واحتلت مجلة JAR للأبحاث المتقدمة المركز الخامس على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكي Clarivate، والمركز الأول في الشرق الأوسط، وتم إصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا وهي البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من ضمن 150 مجلة.