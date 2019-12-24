شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.. «زايد»: الانتهاء من فحص 3 مليون و600 ألف امرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 3 ملايين و610 آلاف و613 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار«100 مليون صحة»، بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضحت الوزارة، أن اجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و184 ألفًا و706 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية مليون و425 ألف و214 امرأة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.

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وكانت محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية حيث بلغ عدد المفحوصات 395851 امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي مفحوصات 308448، لافتًا إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وأكدت الوزارة أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية، وذلك بمشاركة 1321 فريقاً طبياً من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.

وقالت إن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي.