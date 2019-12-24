شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تحقق مع شادي سرور في قضية الـ«صفافير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحقق نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، مع اليوتيوبر شادي سرور على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية «الصفافير» وطلب شادي من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامٍ للدفاع عنه.

وجرى القبض على المتهمين في هذه القضية في غضون شهر مارس 2019، على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.

وحققت النيابة مع قرابة ١٢ متهمًا في تلك القضية وصدر بحقهم قرار بالحبس لمدة ١٥ يوما على ذمة القضية.