شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات لنواب رؤساء ومراكز المدن والأحياء في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة شملت الحركة نقل فتحي إبراهيم حسن السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، ومصطفى محمد فتحي شعبان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة.

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كما شملت الحركة ندب إبراهيم الطنطاوي عبدالحميد الطنطاوي من مشرف عام على الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنبلاوين، إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، وطه السيد طه أبوالعيش من رئيس قرية كفر الأطرش مركز شربين، إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين، وميادة لطفي محمد رئيس قرية المنيل مركز طلخا، إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا، وعبداللطيف منصور محمد من مدير إدارة التنمية البشرية بمركز ومدينة المنزلة إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن حركة التنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن الغرض منها تجديد وضخ دماء جديدة من الشباب ممن يتمتعون بالكفاءة والنشاط ليكونوا معاونين لرؤساء المدن والأحياء على النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وذكر مختار أن عام 2020 هو عام تمكين الشباب من القيادة في جميع مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمستوى الجهاز الإداري للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.