شكرا لقرائتكم خبر عن موجة رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض درجة الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت محافظة شمال سيناء لموجة من الرياح المحملة بالرمال والأتربة مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال على الطرق. وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية في شمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطئا في حركة السير نظرا لصعوبة الرؤية وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وخشية وقوع حوادث. من جانبها، توالى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة متابعة تطورات الظروف الجوية أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة المعنية.

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