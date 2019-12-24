شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يلتقي وفد «المالية» للانتهاء من إجراءات مشروع التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، بوفد من وزارة المالية برئاسة المهندس سعيد بزيد والمهندس جاد أبوالعزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي وبأعضاء الوفد المرافق.

وأكد وفد وزارة المالية أنه سيتم العمل على تسكين البرامج الخاصة لمشروع التحول الرقمي بالمحافظة من خلال 10 أنظمة إلكترونية تشمل الموارد البشرية والمرتبات والحسابات وإدارة المحاجر وربطها بكل مدن المجالس من خلال مجالس المدن مع ديوان عام المحافظة، مؤكدين أن الكثير من الأعمال المصلحية ستتم من خلال المنظومة الجديدة إلكترونيا.

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من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي والتي تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها، الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار استراتيجية «مصر ٢٠٣٠».

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء ضرورة مشاركة جميع الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة نحو خدمة التحول الرقمي لـ 408 منشآت حكومية عن طريق خطوط الفايبر، ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت «vpn»، ليجري ربطها بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى، والوديان البعيدة والمدن، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة.

وفى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين».