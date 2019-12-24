شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلبى طلب شاب من ذوى القدرات الخاصة..والأخير: "بحبك ياريس عشان أنت طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تلبية طلب أحد الشباب من الموهوبين من ذوى القدرات الخاصة، ورافقه إلى المنصة لإلقاء كلمة على الموجودين فى القاعة لحضور احتفالية "قادرون باختلاف" كما طلب منه، وقال الشاب شهاب الدين عادل خميس للرئيس السيسي:"بشكر الرئيس السيسى وبحبه جداً ونفسى أقول الحمد لله.. أنا عن نفسى بحب الدراسة والرياضة جداً.. وأن شاء الله هكمل تعليمى أكثر وأكثر، بحبك يا سيادة الريس عشان أنت طيب".

وتابع شهاب الدين:"ونفسى أقول للفنان مصطفى شعبان نفسى أغنى مع الفنان حسين الجسمى، كما أشكرك كل الناس الحمد لله وبحب أشكر الدكتور رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، وكل أصحابى بيساعدونى فى المحاضرات والمذاكرة، أن شاء الله هاجى مع الرئيس تانى ونفسى أعمل حاجات كتير ونفسى لما أكبر أطلع مذيع".

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يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك اليوم، الثلاثاء، فى احتفالية "قادرون باختلاف" والتى عقدت بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، وقال الرئيس، إنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح الرئيس السيسى، أنه وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى كافة المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات.