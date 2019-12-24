شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم عددا من الموهوبين من ذوى القدرات الخاصة وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من الموهوبين من ذوى القدرات الخاصة، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، بمركز المنارة، اليوم الثلاثاء، حيث كرم كل من: يحيى عمرو قنديل طالب بالفرقة الأولى إدارة أعمال جامعة إسلسكا بطل سباحة وفروسية فى بطولات محلية ودولية له نشاط فى التوعية عن احترام الاختلاف، عمرو أيمن طه طالب بالفرقة الاولى كلية الآداب جامعة القاهرة بطل تنس الطاولة، إبراهيم الخولى ومساعد باحث فى الجامعة الكندية وبطل العالم فى التنس، مصطفى محمد نوفل أول عارض أزياء من متحدى متلازمة داون، محمود عادل عبد الحافظ عارض أزياء من متحدى متلازمة داون بطل العالم فى السباحة.

كما كرم الرئيس عدداً من أسر ذوى الهمم خلال الاحتفالية، وهم دينا طارق محمود أخت سيق من متحدى متلازمة داون، سامية حليم أمين خالة فريدة بطلة الجمهورية فى السباحة من متحدى متلازمة الداون، فاطمة إبراهيم عبده زوجة الأب للطفل هشام من ذوى الهمم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات، مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

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وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، على صعيد نشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، سواء من خلال صياغة التشريعات التى تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

وأعرب الرئيس السيسى، عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التى تبذل فى سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة...أصحاب الهمم والعزيمة.

وتابع الرئيس: "أتحدث إليكم اليوم فى هذه المناسبة التى أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التى نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقى كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدى والقدرة على العطاء"، مضيفًا: "أشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد فى سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ فى إمكاناتكم وقدراتكم التى تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم فى صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله".