شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس السيسى يتفاعل مع ذوى القدرات الخاصة ويرفع يده على شكل قلب لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع مجموعة من الأطفال من ذوى القدرات الخاصة بعد أدائهم عرض غنائى، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" والتى عقدت بقاعة المنارة اليوم الثلاثاء، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث عبر لهم عن حبه ورفع يديه على شكل "قلب"، جاء ذلك بعدما عبر الأطفال عن حبهم للرئيس السيسى، بالتلويح لهم وأرسال القبلات له ومن ثم رفعوا شارة القلب بايديهم الأمر الذى دفع الرئيس إلى مبادلهم ذات الشعور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك اليوم، الثلاثاء، فى احتفالية "قادرون باختلاف" والتى عقدت بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، وقال الرئيس، إنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

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وأوضح أنه وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى كافة المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات.

وأضاف الرئيس السيسى، إلى أن هذا المجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية، وجاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية " قادرون باختلاف " بمركز المنارة لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة.