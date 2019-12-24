شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قضايا فى لقاء الرئيس مع وزراء التعليم العالى العرب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 3 قضايا مهمة فى لقاء الرئيس مع وزراء التعليم العالى العرب.. البحث العلمى.. الذكاء الاصطناعى.. طاقة الشباب.. السيسى يؤكد على أهمية البحث العلمى كمنصة تساهم فى تعظيم التفاعل بين الشباب العربى النابغ وتبادل الخبرات وتوظيف التكنولوجيا فى خدمة المجتمع.

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ـ 3 قضايا مهمة فى لقاء الرئيس مع وزراء التعليم العالى العرب.. البحث العلمى.. الذكاء الاصطناعى.. طاقة الشباب.. السيسى يؤكد على أهمية البحث العلمى كمنصة تساهم فى تعظيم التفاعل بين الشباب العربى النابغ وتبادل الخبرات وتوظيف التكنولوجيا فى خدمة المجتمع

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