شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: مستعدون للتعاون مع علماء مصر لحل المشاكل البحثية والصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، خلال كلمته بفعاليات انطلاق مؤتمر علماء مصر فى أمريكا وكندا، والذى تستضيفه الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت "التنمية المستدامة في مصر – التطورات الإبتكارية للغد"، مضيفا: خلال كلمته أن وزارة الإنتاج الحربى، تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديها من إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة، وذلك من خلال تكامل منظومة الصناعة والإنتاج لحوالى 20 شركة ووحدة بالإنتاج الحربى مع منظومة التعليم والبحث العلمى بالوزارة، حيث يوجد بوزارة الإنتاج الحربى منظومة تعليمية متميزة لدعم الصناعة تشمل تعليم فنى وتكنولوجى بحلوان والسلام وكذلك تعليم هندسى ممثلا فى الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يوجد مركز التميز العلمى والتكنولوجى والذى يعمل على تحويل المخرجات البحثية إلى نماذج صناعية ويدعم عملية تطوير المنتجات بالإنتاج الحربى، بالإضافة إلى مركز نظم المعلومات والحواسب والذى يقوم بالدعم الفنى بما لديه من خبرات فى مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة بكافة إمكانياتها المتعددة على أتم استعداد للتعاون المثمر مع علماء مصر لحل المشاكل البحثية والصناعية ذات القيمة المضافة والتى تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطط الاستراتيجية للدولة فى إطار رؤية مصر 2030.

فيما استهلت السفيرة نبيلة مكرم، كلمتها فى افتتاح المؤتمر بتوجيه الشكر لوزارة الإنتاج الحربى، لرعايتها المؤتمر الدولي الــ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وحرصها على استضافة أبنائنا بالخارج من جمعية علماء مصر في أمريكا الشمالية والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة أن وزارة الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية لكل العلماء والخبراء أن الدولة بكل مؤسساتها تفتح ذراعيها للاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج.

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وأوضحت أن الوزارة سعت من خلال سلسلة مؤتمرات تستطيع لاستقطاب خبرائنا وعلمائنا في الخارج، وربطهم بالجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من خبراتهم، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى كان لها النصيب الأكبر في الاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من النماذج المضيئة بالخارج من علمائنا الذين لم يبخلوا على الوطن بعلمهم وخبراتهم، ومن أبرزهم الأستاذ الدكتور الراحل عبد الحليم عمر، أستاذ الهندسة بجامعة كارلتون الكندية، وصاحب اختراع «الهراس أمير»، لرصف الطرق في مصر، وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، وكذلك الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد، والدكتورة هدى المراغي، ول سيدة من أصل عربي تحصل علي وسام الشرف من الدرجة الأولي في مقاطعة انتاريو بكندا،‏ وهي أول سيدة تصل لمنصب عميد لكلية الهندسة بكندا‏‏ كما كانت أول سيدة تحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية بكندا، وكذلك الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الإحصاء، وكذلك الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا الحالي، ومصمم أول لوحة حاسب آلي مصرية 100%، صاحب أول فكرة إنشاء شركات مصرية يكون عملها قائم على تغذية صناعة الفضاء فى مصر، وغيرهم الكثير من العلماء والخبراء الذين استطاعت وزارة الإنتاج الحربي توظيف طاقاتهم وخبراتهم في عديد المجالات للنهوض بالوطن، وإشراكهم في العديد من المشروعات القومية التي أطلقتها مصر مؤخرًا.