شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة بجامعتى مطروح والإسكندرية غدا وبعد غد لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، قرارا بـتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة، غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس، موضحاً فى بيان صحفى، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة خلالا اليومين المقبلين، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غدٍ في جميع كليات الجامعة.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجبت السحب الترابية، خلال فترة النهار أشعة الشمس، مع ارتفاع أمواج البحر وزيادة حركة المد، مما تسبب فى وقف عمليات الصيد وتراجع حركة السفر على الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

كما سببت شدة الرياح والأمواج وارتفاعها، في تحطيم الممر الزجاجي لحمام كليوباترا، الذى تم إنشائه الصيف الماضى، ضمن أعمال التطوير والتجميل التى تمت بمنطقتى شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، ولم يلتفت المسئولون وقتها لتحذيرات الأهالى، من عمل ممر زجاجى في هذه المنطقة، بسبب تلاطم الأمواج وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها شواطئ المحافظة خلال فصلى الخريف والشتاء.

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يذكر أن جامعة مطروح، هى إحدى الجامعات الوليدة، التي تم صدور قرار بإنشائها العام الماضي، لتتحول من فرع لجامعة مطروح يضم عدد من الكليات وفروع الكليات، إلى جامعة مستقلة، ويجري حالياً إنهاء أعمال بناء وتجهيزات المقر ومباني الجامعة بمنطقة الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح، لنقل جميع الكليات إليها، من المقرات المؤقتة الحالية لبعض الكليات.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غداً وبعد غد (الأربعاء والخميس 25، 26 ديسمبر 2019 ) وذلك نظرًا لسوء الاحوال الجوية.

يذكر أن تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 24 / 12، وحتى يوم الأربعاء 25 / 12.