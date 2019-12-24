شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 6 أشهر للزوجة المتبرعة لزوجها بالكبد بالشرقية لاتهامها بسرقة المنقولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم، حبس الزوجة المتبرعة لزوجها بفص كبد، 6 أشهر، على خلفية اتهامه زوجها لها بسرقة المنقولات، فى القضية رقم 4153 لسنة 2019، تعود أحداث القضية عندما قام " يسرى م" بتحرير بلاغ فى قسم أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته" رحاب ف" 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالسجن سنة ولشقيقها وشقيقتها.

وقالت " رحاب" لـ"الخليج 365" إن زوجها حرر واقعة السرقة انتقاما منها لتركها المنزل، بعد صعوبة العيش بينهما بعد تبرعها له بفص كبد، وإنقاذ حياته وتغير معاملته لها ورفضه عملها والإنفاق عليها وعلى نجلتهما الوحيدة، موضحة أنها فوجئت بالحكم ولم تتمكن من المعارضة عليه، وقامت بتقديم استئناف، فيما لم تفلح المفاوضات الودية من قبل أهل الخير للصلح بين الزوجين.

وكانت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها السابقة فى 10 ديسمبر الماضى، قررت تأجيل محاكمة "رحاب ف " لجلسة 24 ديسمبر للنطق بالحكم، فى القضية المعروفة إعلاميا بالزوجة المتبرعة لزوجها بفص كبد، وتحمل الرقم 4153 لسنة 2019، وحضرت مع الزوجة المحامية مها أبو بكر، وقامت بتقديم استئناف على الحكم.

وكان "يسرى م" قام بتحرير بلاغ فى قسم أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته "رحاب ف" 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالسجن سنة ولشقيقها وشقيقتها.