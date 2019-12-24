شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الإسكندرية" تعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر 2019 نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

من جهة اخرى أصدر يوسف الديب تعليماته لمديرى عموم الإدارات التعليمية بتعميم تعطيل الدراسة وتأجيل أية امتحانات للطلاب كان مقررًا انعقادها غدا وتحديد ميعاد آخر لها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة التى من شأنها المحافظة على المنشآت التعليمية حال سقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات ولجان إدارات الأزمات والكوارث والسيول.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أعلن أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الأربعاء، وذلك وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.