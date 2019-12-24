شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: التأمين الصحى الشامل يمنح المواطن أعلى مستوى من جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن ترددات المواطنين على عيادات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد بلغت 268 ألفًا و825 حالة حتى الآن، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحى الجديدة واعدة وتستهدف توفير خدمات بجودة عالية لكل المنتفعين.

وأضافت زايد، فى تصريحات اليوم أن التسجيل بالمنظومة الشاملة للتأمين الصحى يسمح بحصول المواطن على الخدمة كاملة بأعلى معايير للجودة مضيفة أن الفريق الصحى بالمستشفيات والوحدات الصحية مدرب بشكل جيد على الكشف والفحص وصرف العلاج المناسب للحالات المرضية.

Advertisements

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك سباق مع الزمن للانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لتوفير الخدمة ضمن المنظومة الجديدة لأهالى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء باعتبار أن المنظومة ستعمل تجريبيا مارس 2020 بهما، متابعة: "هناك استعدادات كبيرة جارية فى باقى المحافظات المتعلقة بالمرحلة الأولى لتأهيل الفريق الطبى لتقديم الخدمة للمواطنين".

واستكملت وزيرة الصحة والسكان، حديثها: "القيادة السياسية مهتمة بأن يحظى كل مواطن بخدمة صحية جيدة مع صرف العلاج المناسب بحسب الحالة واستمرار التوعية بين المواطنين بشكل كبير حتى يعرف كل مواطن حقة وواجبة تجاه المنظومة".