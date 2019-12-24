شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأولوية لمن سبق له العمل بمسابقة الـ120 ألف معلم وإعادة نظر الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن اتجاه الوزارة لإعادة النظر فى صعوبة إجراءات التقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم، قائلا: "سيتم إعادة النظر فى الإجراءات الصعبة فى المسابقة".

وأكد حجازى أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست تعيين إنما هى تعاقد مؤقت، مشيرا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزراة سيكون لهم أولوية مُطلقة فى المسابقة الجديدة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور رضا حجازى حديثه لأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، قائلا "مش هننجح إلا لو حطينا إيدينا فى إيدين بعض، والاعتراف بالمشكلة جزء من الحل"، مشيرا إلى أن اقتراحات بعض النواب باستثمار طلاب التربية العملى فى سد عجز المعلمين فكرة جيدة وسيتم دراستها.

وأكد حجازى، رفضه لمبدأ احتكار السلطات وتركيزها فى يد مسئول واحد، قائلا "لو حطيت كل حاجة فى إيدك مش هتعمل حاجة، والمسئولية يقابلها محاسبة".