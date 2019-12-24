الأزهر يهنئ الإخوة المسيحيين وبابا الفاتيكان بأعياد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بخالص التهانى إلى البابا فرنسيس باب الكنيسة الكاثوليكية، وجميع الإخوة المسيحيين في كل أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد السعيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على جميع الإخوة المسيحيين بالسعادة، وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام. وبهذه المناسبة أكد الأزهرعلى متانة العلاقات الإسلامية المسيحية، خاصة في ظل الجهود التى يبذلها الإمام الطيب والبابا فرنسيس من أجل تعزيز جسور الحواروالتواصل بين كل الأديان والثقافات، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات، وهو ما يعكسه توقيع الجانبين لأهم وثيقة تعايش فى العصر الحديث وهى وثيقة الأخوة الإنسانية، واستمرار التنسيق والتعاون بينهما من أجل تفعيل بنود الوثيقة على أرض الواقع من خلال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

تحتفل الطوائف المسيحية التى تعتمد التقويم الغربى، اليوم الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد إذ ترتفع صلوات القداس الإلهى فى عدد من الكنائس بالقاهرة والمحافظات، وفى النقاط التالية يستعرض الخليج 365 خريطة احتفالات رؤساء الطوائف. ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية العذراء بمدينة نصر فى التاسعة مساء غدًا الثلاثاء بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية. Advertisements كما يترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، قداس العيد بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة ليلة الثلاثاء، وقداس آخر صباح الأربعاء ببطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة. كما يترأس قداس عيد الميلاد، نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بحضور عدد من أبناء الكنيسة، كما يشارك في الحفل مندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة والتنفيذيين.

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