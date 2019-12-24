شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: مصر تعيش مرحلة نجاحات ولدينا تعاون مع علماء مصر بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، إن لديه حرص وأمل كبير أن نحصل على أكبر قدر من المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل مع علماءنا بأمريكا وكندا حتى نستفيد من خبراتهم.

وأضاف العصار، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت عنوان التنمية المستدامة فى مصر التطورات الابتكارية للغد والمنعقد الآن بمقر الأكاديمية الهندسية، أن نأمل لتحقيق مزيد من التعاون والعمل مع علماء مصر بالخارج، ولدينا برامج مشتركة تبنوها لصالح وزارة الإنتاج الحربى، فى العلوم والتكنولوجيا الجديدة مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى وغيرها من المجالات الجديدة نهدف لإقامة شراكات مع شركات عالمية جديدة لجلب التكنولوجيات لإنتاج منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة كبيرة تنتج فى مصر ونستطيع أن تستخدمها فى مصر وايضا نصدر منها.

وتابع وزير الإنتاج الحربى: "لدينا امل فى أن نحقق نهضة صناعية كبيرة خلال المرحلة الحالية واستثمار لكل الجهود التى تمت خلال 5 سنوات الماضية من بنية تحتية وطاقة واستثمار وإرادة سياسية بالدولة لبناء مصر قوية بصناعة كبيرة وستكون اكبر عوامل نجاح هذه الصناعة تعاوننا من أجل جلب التكنولوجيات".

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وأردف الوزير: "التعاون مع أى عالم مصرى فى أى دولة يختلف عن التعامل مع أى شركة لانه يخدم بلده ويتعامل بإخلاص شديد ومن احتكاكى معهم اشهد أن لديهم وطنية لخدمة بلدهم واعتبرها فرصة كبيرة نقدر تحققها من خلال التعاون مع العلماء المصريين المشتركين معنا فى أمريكا وكندا".

وأردف الدكتور محمد العصار: "الصناعة تحتاج إلى تطوير والتطوير يحتاج لبحث علمى يحتاج صناعة ليس من الكافى إعداد أبحاث ووضعه فى الحواسب وذاكرة الحواسب إنما وجود تعاون صادق ينتج امور لصالح دولتنا خاصة فى هذه المرحلة التى نطلق عليها مرحلة النجاحات والقفزات التى تحققها مصر".

وتابع الوزير: "نتعاون مع البحث العلمى منذ أيام تولى الدكتور أشرف الشيحى وزارة التعليم العالى وحاليا مع الدكتور خالد عبد الغفار ونقدم أقصى ما فى جهدنا فى إطار النجاحات التى تتحقق على أرض الوطن عملنا مشروعات ولدينا تحالفات تتبناها أكاديمية البحث العلمى ممثلة فى تحلية المياه واستخدام الطاقات الشمسية والعدادات الذكية".