شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عواصف ترابية وطقس غير مستقر بأحياء الدقى والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر
وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد، اليوم من بداية لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها نشاط رياح وانخفاضا بدرجات الحرارة حتى الجمعة المقبل، مضيفة أن نشاط الرياح والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وكل من شمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء، وسيقل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة لوجود عواصف ترابية نتيجة لنشاط الرياح .
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